Москва, 26 октября, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ не намерено переносить или отменять ОГЭ и ЕГЭ для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Контроль температуры на входе в учебное заведение для сдачи ЕГЭ

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По его словам, Министерство просвещения и Рособрнадзор вместе разрабатывают план оказания методической поддержки для сдачи экзаменов для 9-х и 11-х классов.

Отмечается также, что досрочный ЕГЭ пройдет с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября.

Помимо этого, сообщается, что досрочный ОГЭ будет проведён с 20 апреля по 14 мая, основной — с 21 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 22 сентября.