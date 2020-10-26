Чебоксары, 26 октября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. XIII Чебоксарский международный кинофестиваль, который ранее не раз переносился из-за пандемии коронавируса и был назначен на май 2021 года, состоится в 2020 году. Он пройдёт с 30 октября по 5 ноября, при этом не исключается его перевод в дистанционный формат. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 октября, заявила на планёрке в правительстве и. о. министра культуры Светлана Каликова.

Афиша кинофестиваля

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В рамках кинофестиваля, как и ранее, пройдут два конкурс игровых фильмов и конкурс этнического и регионального кино. Всего выдвинуто 35 фильмов, в том числе 11 — в конкурсе игрового кино, 24 — в конкурсе региональных фильмов. Чувашию представляют пять кинолент, снятые местными режиссёрами.

С учётом киноафиши, предусмотрено свыше 120 мероприятий. Также запланированы мастер-классы и творческие встречи — в минкультуры отмечают, что на фестиваль приглашены более 30 гостей из 14 регионов.

Фильмы-участники конкурса этнического и регионального кино

Мероприятия состоятся на 21 площадке, включая 15 учреждений культуры. Вход на все показы будет свободный при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений.

При этом организаторы отмечают, что при ухудшении ситуации с коронавирусом конкурсные показы будут организованы только для членов жюри, а мастер-классы и творческие встречи пройдут дистанционно. Кроме того, все гости фестиваля сдадут тесты на коронавирус.