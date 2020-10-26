Международный кинофестиваль в Чувашии откроется в октябре
Чебоксары, 26 октября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. XIII Чебоксарский международный кинофестиваль, который ранее не раз переносился из-за пандемии коронавируса и был назначен на май 2021 года, состоится в 2020 году. Он пройдёт с 30 октября по 5 ноября, при этом не исключается его перевод в дистанционный формат. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 октября, заявила на планёрке в правительстве и. о. министра культуры Светлана Каликова.
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В рамках кинофестиваля, как и ранее, пройдут два конкурс игровых фильмов и конкурс этнического и регионального кино. Всего выдвинуто 35 фильмов, в том числе 11 — в конкурсе игрового кино, 24 — в конкурсе региональных фильмов. Чувашию представляют пять кинолент, снятые местными режиссёрами.
С учётом киноафиши, предусмотрено свыше 120 мероприятий. Также запланированы мастер-классы и творческие встречи — в минкультуры отмечают, что на фестиваль приглашены более 30 гостей из 14 регионов.
Мероприятия состоятся на 21 площадке, включая 15 учреждений культуры. Вход на все показы будет свободный при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений.
При этом организаторы отмечают, что при ухудшении ситуации с коронавирусом конкурсные показы будут организованы только для членов жюри, а мастер-классы и творческие встречи пройдут дистанционно. Кроме того, все гости фестиваля сдадут тесты на коронавирус.