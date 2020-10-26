Москва, 26 октября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов готов возместить убытки компании «Стоун-XXI», чья машина попала в аварию. Об этом 26 октября сообщил адвокат Пётр Хархорин.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов во время оглашения приговора

По его словам, Ефремов рассчитывает на снижение наказания в кассационной инстанции. Актёр готов компенсировать потери организации, которая владеет пострадавшим в ДТП автомобилем, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Ефремов в центре Москвы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров умер от полученных травм утром следующего дня.

В сентябре суд признал Ефремова виновным в совершении ДТП, повлёкшем смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы. 22 октября суд смягчил приговор, срок тюремного заключения изменен с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.

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