Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. По итогам сентября 2020 года в Санкт-Петербурге было перепродано 16 754 экземпляра машин — на 30% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

При этом перепродажи российских автомобилей за отчётный месяц в Санкт-Петербурге выросли на 21%, до 1471 единицы. А вот продажи машин иностранных компаний на вторичном рынке в этом регионе выросли на 31%, до 15 283 единиц.

Самой популярной на рынке подержанных машин в прошлом месяце стала американская модель Ford Focus. Её предпочли приобрести 707 петербургских автолюбителей, что на 24% больше, чем год назад.

На втором месте разместилась подержанная модель Volkswagen Polo. В отчетный месяц её купил 541 житель Санкт-Петербурга. Здесь наблюдается рост на 72%. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris с результатом 408 проданных авто (+48%).

На четвёртом и пятом местах соответственно оказались Skoda Octavia (375 ед.; +35%) и KIA Rio (369 ед.; +48%).

Напомним, на начало первого полугодия нынешнего года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 1,7 млн легковых машин.

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