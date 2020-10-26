Ростов-на-Дону, 26 октября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону МУП «Ростовская транспортная компания» планирует восстановить троллейбусное сообщение по проспекту Ленина. Предположительно, работы по реконструкции контактной сети составят 48 млн рублей. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ростов-на-Дону

В планах компании — восстановить участок от площади Народного ополчения до площади Ленина, затем — троллейбусный маршрут от площади Ленина до Сельмаша. Ранее предполагалось начать работы в 2020 году, однако из-за пандемии процесс затянулся.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону планируется увеличить количество троллейбусов на городских линиях. Такое поручение ранее городским властям дал донской губернатор Василий Голубев. В настоящее время по десяти городским маршрутам курсируют 52 троллейбуса. 50 дополнительных троллейбусов должны были выйти на маршруты в сентябре.