Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Мотивом предполагаемого убийцы преподавательницы Технологического института в Петербурге могло быть нежелание злоумышленника отдавать денежный долг молодой женщине, у которой преступник после убийства отрезал палец, чтобы воспользоваться ее смартфоном.

Technolog.edu.ru Екатерина Антонцева

Напомним, в совершении преступления подозревается мужчина 1984 года рождения, знакомый погибшей.

Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», мужчина «ранее взял у нее в долг, но расплачиваться не захотел».

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Как сообщало ИА REGNUM, обнаженное тело 33-летней Екатерины Антонцевой было найдено ее сожителем в квартире на улице Димитрова. На руке отсутствовала фаланга большого пальца правой руки. Также исчез смартфон погибшей. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1984 года рождения.

По данным следствия, он задушил знакомую ему женщину, после чего, с целью сокрытия совершенного преступления, отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона.