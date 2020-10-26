Бишкек, 26 октября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Ускорить разрешение споров на киргизско-таджикистанском участке границы поручил исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров, сообщили в пресс-службе главы государства.

Gov.kg И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров на встрече с председателем государственной пограничной службы Уларбеком Шаршеевым

Жапаров встретился с председателем государственной пограничной службы Уларбеком Шаршеевым. И. о. президента отметила, что планирует в ближайшее время совершить рабочую поездку в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области и лично ознакомиться с проблемами на границе.

Напомним, 25 октября на границе Киргизии и Таджикистана произошел очередной конфликт. Стороны обвинили друг друга в провокации и применении оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.