Сеул, 26 октября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В сети появились фотографии обновленного хетчбэка Kia Rio X, который будет продаваться на российском авторынке. Снимки 26 октября распространила пресс-служба южнокорейского автопроизводителя.

Пресс-служба Kia Снимок рестайлингового Kia Rio X для России

Судя по фото, обновленное авто получило иные передний и задний бамперы, доработанную радиаторную решётку и видоизменённую головную оптику. Кроме того, нижний воздухозаборник у Rio X стал гораздо шире, а по краям от него разместились чёрные декоративные элементы со встроенными противотуманными фонарями.

Длина рестайлингового автомобиля равна 4240 мм, а размер колёсной базы составляет 2600 мм.

На российском авторынке в линейке моторов обновлённого хэтчбека будут бензиновые моторы рабочим объёмом 1,4 и 1,6 л, которые агрегатируются как с механической, так и с автоматической коробками передач.

В компании сообщили, что более подробная информация о технических характеристиках автомобиля появится ближе к дате официальной премьеры модели.

Напомним, в сентябре 2020 года дилеры Kia в РФ в рамках программы реализации сертифицированных машин с пробегом «Kia Уверен» реализовали 961 автомобиль — на 34% больше, чем в сентябре год назад.

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