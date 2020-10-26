Кострома, 26 октября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. В Костроме 30 октября пройдёт акция «Молитва памяти», посвящённая Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает организатор события — Костромское церковно-историческое общество.

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В 12:00 костромичи соберутся у стен часовни, расположенной рядом с монументом «Вечный огонь» в областном центре. Все присутствующие вне зависимости от политических и религиозных взглядов смогут подойти к микрофону и зачитать имена погибших земляков или репрессированных родственников.

Из-за ограничений на акцию допускаются горожане моложе 65 лет, все участники события должны соблюдать безопасную дистанцию и иметь маски. Тем, кто не может присутствовать на акции, 30 октября в 21.00 предлагают зажечь свечу на окне.

Акция «Молитва памяти» проводится в России с 2007 года, в Костроме публичное чтение имён репрессированных впервые состоялось в 2019 году.

Отметим, в 2007 году в Костроме состоялась презентация «Книги памяти жертв политических репрессий». В основу исторического труда легли материалы архивно-следственных дел и электронная база данных общества «Мемориал».

Позднее, в 2015 году жертвам репрессий в областном центре установили мемориальный знак с надписью «Наши слёзы и скорбь, наша горькая память!». По данным историков, «врагами народа» в разное время были названы более 16 тысяч костромичей.