Пекин, 26 октября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В сети появились тизеры китайского спортивного внедорожника Changan UNI-V. Изображения распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Changan Тизер внедорожника Changan UNI-V

UNI является новым брендом автопроизводителя Changan Automobile.

Премьера первого автомобиля UNI прошла ещё в начале 2020 года. Общественности был представлен молодежный высокотехнологичный кроссовер UNI-T.

Что же касается UNI-V, то эта модель во многом похожа на UNI-T, однако внешность кроссовера была перенята у концепт-кара Changan Vision-V, чья премьера прошла в Пекине в рамках сентябрьского автосалона.

Спереди UNI-V выглядит немного агрессивно и брутально. Особый стиль ему придаёт решётка радиатора с оригинальным рисунком.

На корме авто фонари выполнены в стиле концепт-кара Vision-V Concept и соединены стильной светодиодной полосой в виде «моноброви». На крыше автомобиля есть спойлер.

Напомним, по итогам сентября 2020 года российские автолюбители приобрели 1021 машину китайского бренда Changan. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом за три квартала 2020 года продажи машин китайского бренда выросли в 3,7 раза, до 4809 единиц.

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