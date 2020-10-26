Ярославль, 26 октября, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В Ярославской области с октября поднимается плата граждан за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

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«Рост платы для жителей многоквартирных домов составит 11 копеек с человека, индивидуальных жилых строений — 12 копеек. В первом случае она составит 93,65 рубля с человека, во втором — до 106,13 рубля с человека. Это не приведет к превышению установленных предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Причиной повышения стало судебное решение по пересмотру тарифа на услуги крупнейшего в регионе полигона ТКО — АО «Скоково». Тариф на услуги полигона был пересмотрен, что привело к росту тарифа на услугу регионального оператора по обращению с отходами.