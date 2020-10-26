Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Морской торговый порт Усть-Луга и ещё две компании из Ленинградской области получили претензии компаний «Новотранс» и АО «Новые ресурсы» на 1,6 млрд рублей. Пока иск, поступивший в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

Претензии от АО «Холдинговая компания «Новотранс» и АО «Новые ресурсы» поданы 23 октября 2020 года к АО «Морской торговый порт Усть-Луга», ООО «Транспортно-логистический комплекс» и ООО «Новые коммунальные технологии». Сумма иска — 1 628 643 374,95 рубля.

В спор третьими лицами приглашены ФАС России, Генпрокуратура РФ, комитет по управлению госимуществом, РЖД, ФГУП «Росморпорт» и физлицо, чьи данные совпадают с данными профессионального арбитражного управляющего.

Подробности дела неизвестны. «Новотранс» на сегодня является одним из крупнейших в РФ оператором железнодорожного подвижного состава. Управляет дивизионом компания «Новые ресурсы». Все три соответчика работают в сфере транспортной обработки грузов.

На официальном сайте «Новотранса» уточняется, что в 2018 году одна из компаний холдинга — ООО «Новотранс Актив» — приступила к реализации инвестиционного проекта LUGAPORT, в рамках которого планируется создать современную портовую инфраструктуру в морском торговом порту Усть-Луга.