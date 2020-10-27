Вашингтон, 27 октября, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Пытаясь сохранить ускользающее лидерство, США цепляются за любой вариант политической стратегии, который кажется им удачным. В том числе делаются попытки перекроить на новый лад старые схемы, выручавшие Вашингтон в ХХ веке. О том, что стоит за попытками США «осчастливить» Россию или Китай по отдельности, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Разделить, чтобы продолжать властвовать, так можно сформулировать американскую попытку «подружиться» вместе с Китаем против всего мира. Предложение образовать некий «совет победителей» в форме G2 из США и Китая было выдвинуто в 2009 году и тогда же тихо заглохло после того, как с американскими политиками Китай просто не пожелал обсуждать эту тему.

Теперь у Вашингтона просыпается мысль о перспективности подкупа России в пику Китаю. Так же, как это было сделано в 1979 году, когда США удалось противопоставить Китай и СССР. Только вот как могут США повернуть Россию против Китая?

Читайте статью Владимира Павленко «На что рассчитывают в США, предлагая России дружить против Китая?».