Вашингтон, 27 октября, 2020, 06:10 — ИА Регнум. Турецкий стиль внешней политики все больше становится похож на шантаж, о ком бы не шла речь, союзник ли это Турции, враг или ситуационный партнер. Как выбор имиджа «политического хулигана» может повлиять на отношения Анкары и Вашингтона, рассуждает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Турция

Для США поведение Турции как союзника по НАТО представляет определенную опасность. Действительно, Вашингтону приходится постоянно определять позицию. которую следует занять при очередной провокации Эрдогана, а иногда и трепетать, не втянет ли этот ретивый «союзник» США в крупную переделку с неизвестным исходом. Как это произошло во время сбития ВВС Турции российского военного самолета.

Тогда речь шла о возможном столкновении НАТО, а значит и США, с ядерной державой — Россией. А ведь безопасность это и конек, и до некоторой степени идефикс США, особенно теперь, когда опасность скатывания мира в крупный конфликт только нарастает. Так выдержит ли задаваемые Турцией нагрузки союзничество этой страны с США?

Читайте статью Александра Халдея «Распадётся ли союз Турции и США».