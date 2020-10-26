Казань, 26 октября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Со 2 ноября около 14 тыс. учащихся Казани смогут во время предстоящих осенних каникул отдохнуть в пришкольных лагерях. 157 учебных заведений откроют свои двери с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщил начальник управления образования Ирек Ризванов.

Gov.spb.ru Детский лагерь

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Ребята будут заниматься в течение пяти дней с 9:00 до 15:00. Кроме этого, организованы дежурные группы с графиком работы с 8:30 до 18:00. Путевки родителям обойдутся лишь в 15% от полной стоимости, или 128 рублей. При этом школьники за счет бюджета будут обеспечены трехразовым питанием.

Для не посещающих пришкольный лагерь детей организуют мастер-классы на Казанском образовательном портале. Учреждения дополнительного образования также продолжат работать в штатном режиме в период осенних каникул.

Во время летнего отдыха детей работа пришкольных лагерей была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, в Казани оздоровительная кампания стартовала на месяц позже и проходила из-за действующих ограничений с 1 июля по 31 августа. В 21-м стационарном лагере за два месяца отдохнули 11,8 тыс. детей. Из них 219 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечили бесплатными путевками. До конца года отдохнуть смогут еще 2,1 тыс. детей. Эпидемиологическая обстановка не позволила открыть этим летом пришкольные и палаточные лагеря, а также отсутствовали смены на побережье Черного моря. Загородные лагеря работали с 50%-ной нагрузкой.

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