Москва, 26 октября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Законопроект о принудительной химической кастрации педофилов почти готов, заявил член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Николай Александрович Ярошенко. Заключённый. 1878

Законопроект планируется внести в Госдуму после получения отзывов правительства РФ и Верховного суда, рассказал парламентарий РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в новых положениях Конституции увидел перспективы для принятия закона о химической кастрации педофилов. При этом, по его мнению, создание в России реестра педофилов является полумерой. Депутаты фракции заявили в сентябре о том, что подготовили законопроект о химической кастрации извращенцев, но инициатива в Госдуму не внесена.

Такая норма действует в большинстве европейских стран, а с 2018 года в Казахстане.