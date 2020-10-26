Ла-Пас, 26 октября, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе выразил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

UNCTAD Луис Арсе

«Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединенных Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны», — сказал Арсе.

По его словам, он хотел бы встретиться с российским лидером «как можно скорее», однако он выразил понимание относительно действующей повестки дня Владимира Путина.