Москва, 26 октября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. За последние годы в России снизилось число родившихся детей, и эта тенденция наблюдается ежегодно. Об этом в ходе круглого стола в ОНФ заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

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«За последние 5 лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год», — сказала Кузнецова.

Она также заявила о снижении коэффициента рождаемости: ещё три года назад он составил 1,62, а в 2020 году — 1,5.

Кузнецова также отметила снижение числа абортов в стране.