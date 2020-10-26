Киев, 26 октября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обещает «жестко следить» за новыми местными властями в стране, избранными на выборах 25 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он заявил по итогам выборов.

Зеленский подчеркнул, что местные власти — это крайне важно для страны, потому что это «о качестве жизни», о том, с чем рядовой гражданин сталкивается ежедневно и что формирует его представления о профессионализме власти в целом.

«Мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент… За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Но работают ли они на тебя? Будут ли они работать в новых реалиях?» — задался вопросом глава Украины.

В свою очередь, политолог Олеся Яхно задается вопросом, в какие конкретно полномочия президента входит контроль над местной властью, и подчеркивает, что если в регионах есть нарушения, то должны действовать правоохранительные органы и суд.

«Но нет, надо опять включить уже неактуальный, после событий в Беларуси, образ а-ля Лукашенко… Если это попытка «хорошей мины про плохой игре» в условиях потери властью позиций власти на местных выборах, то это тоже уже не работает. Все эти угрозы поехать и кого-то проинспектировать на местах только возымели обратный эффект. А вот чему реально может поспособствовать Зеленский как президент — так это продолжать реформу децентрализации», — заявила эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. Выборы состоялись в условиях беспрецедентно низкой явки — ориентировочно 37%. Для сравнения: на местных выборах 2015 года явка составила почти 47%.