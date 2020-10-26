Москва, 26 октября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В России появится новый механизм списания долгов регионов по бюджетным кредитам в случае, если средства будут направлены на создание инфраструктурных объектов. Об этом 26 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Глава правительства отметил, что создание инфраструктурных объектов требует больших средств, поэтому их бывает сложно реализовывать самостоятельно и инвесторам, и регионам.

«Правительство запускает новый механизм инвестиционной деятельности в субъектах РФ. Речь идёт о списании долгов по бюджетным кредитам регионам, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты», — сказал Мишустин.

По его словам, правила определения инвестиционных проектов уже утверждены, а сводный перечень появится на базе предложений из регионов и после их оценки в профильных министерствах и ведомствах.

В правительстве рассчитывают, что средства будут направлены в сельское хозяйство, обрабатывающее производство, дорожное и жилищное строительство, на создание коммунальной инфраструктуры.

По словам премьер-министра, «сумма списания будет равна объёмам налоговых поступлений, которые инвестиционный проект принесёт в федеральный бюджет».