Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Победитель всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 36-летний петербуржец Валентин Енокаев назначен первым заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 26 октября в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

На конкурсе «Лидеры России» в 2019 году Енокаев представлял социальный проект «Дорога в будущее», направленный на повышение социальной значимости профессий транспортной сферы среди подростков.

Вместе с другими победителями конкурса, Валентин Енокаев был приглашён на встречу с президентом Владимиром Путиным. Он изложил главе государства свое мнение о развитии транспортного комплекса Петербурга и важности создания автомобильной дороги «Широтная магистраль скоростного движения» (ШМСД).

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Валентин Енокаев родился 4 ноября 1984 года в Ленинграде. В 2002 году закончил Балтийский государственный технический университет («Военмех») по специальности «Информационно-космическая техника и технологии». Работал в ряде частных компаний.

С октября 2013 года — заместитель генерального директора, начальник управления развития транспортной инфраструктуры в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

«Одной из задач, над которыми работал Валентин Енокаев, была синхронизация вопросов развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — отметили в комтрансе, глава которого Кирилл Поляков ранее возглавлял указанную дирекцию.