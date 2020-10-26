Новосибирск, 26 октября, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Полностью на дистанционном обучении в Новосибирской области находятся три вуза — Новосибирский университет архитектуры и дизайна, Юридический институт — филиал Томского университета и РАНХиГС. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в областном правительстве.

Edu.gov.ru Дистант

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Губернатор региона Андрей Травников провёл совещание по вопросам противодействия коронавирусу в образовательных учреждениях Новосибирской области.

По данным замгубернатора Сергея Нелюбова, в 19 вузах области, включая филиалы, очной формой обучения охвачено более 71 тысячи человек. Из них около 26 тысяч обучаются в настоящее время очно (35%), 13,5 тысячи — дистанционно (20%). По смешанным формам обучаются порядка 31 тысячи человек (45%).

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Смешанные формы обучения используют в НГАУ, НГМУ, НГПУ, НГТУ и СГУПС. В ближайшее время на дистанционную форму обучения должно перейти большинство студентов НГУ.

Власти региона заверили, что во всех вузах в Новосибирской области «соблюдаются противоэпидемические, а в случае необходимости — карантинные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области школьников с 26 октября распустили на двухнедельные каникулы.