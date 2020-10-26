В России до конца года продлили льготы по оплате ЖКХ
Москва, 26 октября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Правительство России до конца 2020 года продлевает предоставление субсидий на оплату ЖКУ. Об этом 26 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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«Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года», — сказал он.
По словам главы правительства, соответствующее постановление уже подписано.
Мишустин пояснил, что льготы пролонгируют автоматически, для этого получателям не потребуется писать дополнительных заявлений и куда-то обращаться.