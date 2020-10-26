Ярославль, 26 октября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославле УФАС и прокуратура области выявили рост цен на услуги компьютерной томограммы легких и органов грудной клетки в частных медицинских организациях. Об этом сообщает официальный сайт УФАС по Ярославской области.

Wikipedia.org Томограф

«В ходе проверки было установлено, что за последние шесть месяцев наблюдается рост стоимости таких услуг. При этом, несмотря на наличие в начале года тенденции ценового многообразия относительно выполнения компьютерной томограммы, в настоящее время в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и возросшего в связи с этим спроса на соответствующий вид работ имеет место их установление на одном, достаточно высоком уровне — от 3300 до 3800 рублей, что может свидетельствовать о сговоре юридических лиц, осуществляющих деятельность в обозначенной сфере, относительно установления и поддержания цен на указанные услуги», — сообщили в Ярославском УФАС.

28 октября в прокуратуре региона состоится совещание по этому вопросу. Если сговор будет установлен, частным клиникам может грозить административная и даже уголовная ответственность.

Впрочем, очевидно и другое: спрос на услуги компьютерной томографии легких вырос объективно. Ярославцы пишут в соцсетях о сложностях в получении этой услуги даже за деньги в частных клиниках.