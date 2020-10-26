Кемь, Карелия, 26 октября, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Республике Карелия размыло слабый участок Белопорожской ГЭС, об этом 26 октября сообщил глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров.

Дмитрий Петров. В Карелии прорвало слабый участок Белопорожской ГЭС.

ЧП произошло 25 октября. Под водой оказались две трансформаторные подстанции, новая дорога и кабельная трасса. В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты.

«Вновь слабый участок дамбы привёл к размыванию. Ситуация под контролем. Опасности для населения и инфраструктуры нет. Ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации», — уточнил Петров.

Сложившуюся ситуацию глава района назвал «непростой».

Добавим, как уточнили в региональном управлении МЧС, угрозы подтопления населенных пунктов из-за подмыва земляной дамбы нет.

Белопорожская гидроэлектростанция (Белопоророжские ГЭС-1 и ГЭС-2) строится с 2016 года на реке Кемь. Входит в Кемский каскад ГЭС, являясь его второй ступенью. Конструктивно представляет собой два здания ГЭС, использующих одну плотину. Срок вводы в эксплуатацию — 2020 год.

Напомним, размыв участка Белопорожской ГЭС происходит не в первый раз. В марте текущего года участок плотины, который был возведен еще в советское время, «повел себя нештатно». Как позже пояснил исполнительный директор компании «Карелстроймеханизация» Борис Жадановский, размыло участок 30 метров из более чем километровой плотины.