Кострома, 26 октября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Главный врач Нерехтской больницы Сергей Ломакин отрицает информацию о грубом нарушении норм хранения «коронавирусных» отходов в медучреждении — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Аникин Медицинские отходы в больнице Нерехты

По его словам, работа по обращению с чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами класса «В» в больнице организована в соответствии со всеми санитарными правилами.

«Информация о грубых нарушениях по утилизации отходов класса «В» не соответствует действительности. Работа по обращению с медицинскими отходами в Нерехтской ЦРБ организована в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями… Медицинские работники скорой помощи после обслуживания больных новой коронавирусной инфекцией самостоятельно обрабатывают многоразовые костюмы дезинфицирующим средством путём распыления, снимают и помещают в плотные одноразовые пакеты, которые затем складываются в контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Контейнер расположен на территории больницы в специально отведённом месте, к которому посторонние лица не имеют доступа. Далее отходы утилизируются согласно графику», — говорится в официальном ответе руководителя, предоставленном ИА REGNUM.

Напомним, фотографии использованных костюмов и масок, оставленных медиками на территории больницы после посещения больных с подозрением на коронавирус, опубликовал председатель Костромского областного союза «Соцпроф» Дмитрий Аникин.

Проверку соблюдения порядка утилизации отходов в Нерехтской больнице в настоящее время проводят департамент здравоохранения и Роспотребнадзор. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.