Ханты-Мансийск, 26 октября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Югре к сентябрю 2020 года индекс промышленного производства упал на 7,4% к уровню сентября прошлого года. Об этом сообщает Тюменьстат.

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Добыча сырой нефти в сентябре 2019 года за год (с сентября 2019 года) сократилась на 15,6%. Объём отгрузки нефти — на 37,2%. В августе, по данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, снижение добычи составляло почти 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно официальным данным, Югра обеспечивает 42% общероссийской добычи нефти. Около 80% всей нефти в ХМАО добывают «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Лукойл».