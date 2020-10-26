Симферополь, 26 октября, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Памятник дважды Герою Советского Союза легендарному лётчику Амет-Хану Султану установлен в столице Республики Крым городе Симферополе, открытие памятника состоялось 25 октября и приурочено к 100-летию со дня рождения лётчика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану в Симферополе

«Открываем памятник выдающемуся летчику, нашему земляку, человеку, который доказал, что вся жизнь его — это подвиг. Есть такие люди, жизнь которых является примером служения Родине, служения своему народу — такой человек Амет-Хан Султан. Гордимся, что у многонационального советского народа, у Крыма есть такие сыновья», — сказал на открытии глава Крыма Сергей Аксёнов.

Автором памятника стал местный художник-скульптор Айдар Алиев. Высота монумента — бронзовой фигуры Героя — три метра, гранитного постамента — 2,2 метра. Благоустройство прилегающей территории выполнено при сотрудничестве местных властей и инвесторов.

В годы Великой Отечественной войны гвардии майор Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, провел 152 воздушных боя, 30 самолетов противника уничтожил лично и 19 — в составе группы.