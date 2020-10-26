Санкт-Петербург, 26 октября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области определяет гребень антициклона, который способствует прояснениям в облаках и снижает вероятность дождей.

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Невы

«В такой ситуации температурные показатели окажутся на 3−4° выше климатической нормы», — рассказал 26 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге в понедельник составит +9…+11 градусов, по Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление в норме.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингуокружающей среды», во вторник, 27 октября, в Петербурге временами небольшой дождь, ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Ленинградской области во вторник Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.