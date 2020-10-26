Иркутск, 26 октября, 2020, 09:04 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вынужден самоизолироваться из-за подтверждённого положительного теста на коронавирус. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

О состоянии здоровья главы региона известно, что его самочувствие позволяет ему работать удалённо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 26 октября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 23 398 человек, причём 215 из них добавились только за последние сутки.

Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев распорядился ликвидировать дефицит медикаментов и увеличить объем тестирования на SARS-CoV-2.