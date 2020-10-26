Улан-Удэ, 26 октября, 2020, 07:57 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Бурятии продолжает ухудшаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки здесь выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за весь период эпидемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев в регионе достигло 10 467. Кроме того, за сутки установлен рекорд по числу летальных случаев от COVID-19 — скончались семь человек в возрасте 57, 63, 69, 69, 72, 72, 92 лет.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7326 человек, умерли 134 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1865 больных. На амбулаторном лечении находятся 1142 пациента», — добавили в штабе.

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