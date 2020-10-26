Чита, 26 октября, 2020, 07:51 — ИА Регнум. Темп прироста случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в Забайкальском крае составил 2,3%, это в два раза выше среднероссийского (1,1%.). Такие данные сегодня, 26 октября, приводит пресс-служба забайкальского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Число зарегистрированных случаев больше предыдущего максимального уровня в 2,9 раза. По распределению заболеваемости на 100 тысяч населения самая неблагоприятная обстановка в Каларском, Читинском, Дульдургинском, Агинском, Могойтуйском районах, в городе Чите», — сообщил заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Гредюшко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса в Забайкальском крае продолжает оставаться крайне напряжённой: за сутки 25 октября выявлены 228 новых носителей SARS-CoV-2. Скончались четверо пациентов с COVID-19, общее число жертв составляет уже 118 человек.

В моностационарах края у 121 пациента с COVID-19 заболевание протекает в тяжелой форме, 44 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.