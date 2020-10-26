Владивосток, 26 октября, 2020, 07:37 — ИА Регнум. Многомиллиардный спор «Владивостокского морского торгового порта» и «Дальневосточного морского пароходства» завершился, не успев начаться. Арбитраж Москвы прекратил производство по делу о взыскании с пароходства свыше 19,18 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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ПАО «Владивостокский морской торговый порт» обратилось с иском к пароходству 19 октября 2020 года, требуя взыскать задолженность «в размере 19 180 233 122 руб. 20 копеек».

Комментируя подачу иска на сайте порта, официальные представители компании заявляли, что срок возврата этих средств истёк 7 октября 2020 года. Но дело даже не успели принять к производству, а через сутки истец обратился с ходатайством о возвращении иска.

26 октября стало известно о прекращении производства по делу и возвращении истцу 200 тыс. рублей госпошлины.

«Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», — отметил судья.

Напомним, порт входит в группу компаний FESCO. Между компанией и рабочими порта после смены гендиректора возникла конфликтная ситуация. В конце сентября 2020 года наблюдательный совет ВМТП избрал на должность гендиректора вместо Заирбека Юсупова — Романа Кухарука. Докеры выразили недовольство такой рокировкой.

На конец сентября 2020 года главным акционером порта являлось ООО «М-Порт» из Москвы с долей 65,82%.