Пекин, 26 октября, 2020, 06:42 — ИА Регнум. Развитие сети 5G в Китае демонстрирует отличные результаты, отметили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР, передает агентство Синьхуа.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Китай

В стране сейчас насчитывается свыше 690 тыс. базовых станций 5G. Более 500 тыс. из них были построены в 2020 с опережением плана, сообщил представитель министерства Вэнь Ку во время пресс-конференции.

Отгрузки мобильных телефонов 5G в Китае в период с января по сентябрь достигли 108 млн единиц. В то же самое время наблюдается стремительный рост числа пользователей 5G в стране. Количество устройств, подключённых к сети, достигло 160 млн к 22 октября.

Сети 5G играют важную роль в стабилизации инвестиционного рынка, продвижении потребления и создании новых драйверов экономического развития, отмечают китайские специалисты.