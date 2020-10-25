Киев, 25 октября, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Разрекламированный президентом Зеленским «общенациональный опрос» полностью провалился, заявил в своем комментарии вечером 25 октября украинский политический эксперт Юрий Бутусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт подчеркивает, что многие топ-политики, даже один из ближайших соратников Зеленского спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, не участвовали в опросе.

«Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5−10 раз, а «опросники» говорят: «Спасибо, делайте нам статистику». Никакой защиты от повторного голосования нет, а ведь это ключевая задача экзитпола — не допустить фальсификаций. Организован опрос просто издевательски и цинично», — отметил Бутусов.

На многих участках, продолжает эксперт, ситуация складывается наоборот — то есть опросников вообще нет.

«Мнение всех граждан даже не интересовало организаторов», — подчеркивает он.

Бутусов также заявил, что на ряде участков для проведения опроса наняли детей.

«Дети… ничего не понимают, и ни один не может объяснить — какая фирма наняла, кто нанял, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов? Полиция сбилась с ног сегодня, поскольку наши прекрасные бдительные граждане срывают опрос, вызывают полицию для фиксации нарушений организаторов опроса», — подчеркивает он.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 25 октября, вместе с местными выборами на Украине проходит всеукраинский опрос населения, в рамках которого граждане должны ответить на пять внутриполитических вопросов.

Ранее Зеленский в телеинтервью заявил, что опрос не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст ему как президенту Украины дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство. Также он считает, что опрос в таком формате позволит узнать мнение как можно большего количества населения, получить «ответы от миллионов людей».