Анкара, 25 октября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Jerry Gunner Самолёт ВВС Турции

По данным военного ведомства, авиаудар был нанесен в районе Гара. По последним данным, в результате «воздушной операции» погибли трое представителей организации.

«Местоположение террористов было выявлено на основе разведданных», — отметили в оборонном ведомстве страны.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана (РПК) считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

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