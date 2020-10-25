Москва, 25 октября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Российской Федерации около текущих уровней останется курс рубля. Об этом в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1» заявил глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин выразил мнение, что примерно на уровне текущих значений останется курс рубля до конца 2021 года. При этом глава Счетной палаты добавил, что прогнозировать курс национальной валюты — «неблагодарная вещь».

По его словам, выгоднее всего хранить сбережения в рублях, если речь идет о небольших денежных вкладах, которые будут потрачены в ближайшее время. Однако, добавил Кудрин, если в ближайшие год-полтора не планируется сбережения тратить, то лучше часть средств оставить в рублях, а часть — в валюте.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что Счетная палата ждет падения ВВП РФ в текущем году на 4,2−4,8% при официальном прогнозе 3,9%.

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