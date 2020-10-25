Донецк, 25 октября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Село Коминтерново Новоазовского района на юге Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглось обстрелу со стороны позиций вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

В сообщении говорится, что украинские военные, находящиеся на позициях в районе подконтрольного Украине населенного пункта Талаковка, применили стрелковое оружие.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что под обстрел ВСУ с применением АГС (автоматический станковый гранатомёт) попал район села Спартак в ДНР.

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