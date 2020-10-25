Анкара, 25 октября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Список стран по числу принятых беженцев возглавляет Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам седьмого конгресса отделения правящей партии в провинции Малатья.

European Parliament Лагерь сирийских беженцев в Турции

«В нашей стране (Турции — прим. ИА REGNUM) находятся до 4 млн сирийских беженцев, — сказал Эрдоган. — Но мы этим не ограничиваемся, строим дома для вынужденных переселенцев в сирийском Идлибе».

При этом глава Турции также добавил, что ряд европейских стран, представители которых обещали оказать поддержку проекту по строительству домов для жителей Идлиба, так и не выделили финансовые средства.

По словам турецкого лидера, на «сирийских землям» Турция находится по призыву «угнетенного народа».

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские боевики не принимают участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

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