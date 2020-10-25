Москва, 25 октября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено и задержано 60 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 25 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Professor Caretaker Аэропорт «Внуково»

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Внуково» был задержан один рейс, еще пять отменено, в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще 46 отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще три отменено.

В воздушных гаванях столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе 24−25 октября ожидается аномально теплая погода.