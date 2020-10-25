Киев, 25 октября, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Обвал курса гривны, рост цен, катастрофическая ситуация на рынке труда и коллапс пенсионной системы ожидают украинскую экономику в будущем при отсутствии изменений экономической системы. Об этом говорится в совместной статье украинских экспертов в области экономики Вадима Башты и Сергея Следзя «Фитиль зажжен», опубликованной украинским изданием «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Наша экономика чем-то напоминает знаменитый «Титаник». Лайнер уже отчалил, на палубе весело, впереди вроде бы длительное приятное путешествие, но пресловутый айсберг, а точнее, их множество, уже поджидают на маршруте», — выразились образно авторы статьи.

По утверждению источника, уже в следующем году украинской экономике стоит ожидать: сохранения «депрессивных тенденций в экономике», в частности отсутствия «повышения» индекса промышленного производства; сохранения инвестиционной привлекательности страны на «беспрецедентно низких уровнях», сохранения «пессимистических» настроений в бизнесе в следующем году, о чем свидетельствует индекс ожидания деловой активности и сокращение капитальных вложений, зафиксированное Госстатом в первом полугодии текущего года, а также сокращения грузооборота.

Вместе с тем, как отметили авторы, в стране наблюдается рост цен на произведенную продукцию, что является положительным фактором для промышленных и иных предприятий в условиях неопределенности с экспортом, сокращением численности работников, ростом стоимости сырья.

Рост цен является вместе с тем негативным фактором для рядовых граждан страны, которые ощутили на себе повсеместный рост цен в сентябре-октябре 2020 года. В частности, подорожала стоимость услуг, а цены на сахар, молочную продукцию, растительное масло, яйца, некоторые виды кондитерских изделий, бытовую химию и прочие товары подорожали на 10−20%.

Кроме того, украинские экономисты предрекли курсу гривны пребывание под давлением из-за проблем с покрытием «разрывов» в бюджете страны. А внешняя торговля в связи с восстановлением потребительского спроса после карантина вернется лишь до уровня дефицита 2019 года (около $12 млрд). Рост валового внутреннего продукта (ВВП) останется на уровнях, фиксирующих отсутствие роста экономики Украины.

Авторы статьи приходят к выводу, что при любом сценарии развития ситуации с пандемией украинскую экономику ожидают «неприятности» даже в условиях отсутствия «форс-мажоров».

Кроме того, если всё же напряженность в связи с пандемией будет сохраняться в условиях роста цен, то расходы домохозяйств останутся ограниченными, а люди просто будут копить денежные средства. И внутренний спрос будет находиться на ограниченном уровне.

С другой стороны, в условиях прорыва ситуации с вакцинацией, ослаблением вирусной волны, смягчения ситуации на границах, огромные массы трудовых мигрантов в поисках работы двинутся в сопредельные страны.

«Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание «черной дыры» Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны. Двигать экономику будет просто некому», — говорится в статье.

В статье также упоминается схема пополнения бюджета путем продажи ОВГЗ, которая практиковалась в 2019 году и которая, по мнению авторов, создала «кратковременный эффект». Продажу облигаций внутреннего государственного валютного займа эксперты назвали «сверхгениальной схемой с вовлечением в пирамиду ценных бумаг иностранных инвесторов», в последствии приведшей к временному курсу доллара в 23 гривны и создавшей «серьезный недобор от поступлений по импорту».

«И вот уже в 2020-м иностранные спекулянты спешно сбрасывают бумаги, выводя свои капиталы, создавая при этом в Украине дополнительное давление на курс и без того ослабленной национальной денежной единицы», — уточняется в статье.

Эксперты вместе с тем отметили, что в качестве альтернативного пути можно было осуществить комплекс мер по стабилизации экономики. В качестве таковых перечисляются: обложение дополнительным налогом монополий, введение пропорционального единого социального взноса на доходы высокооплачиваемых категорий населения (например, топ-чиновники, получающие каждый месяц миллионные заработки). Также в качестве одной из стабилизационных мер является создание системы видеорегистраторов на таможнях с передачей данных в онлайн-режиме в единый контрольный центр для сверки «въездных и выездных потоков товара с коллегами из сопредельных стран».

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