Выборг, Ленинградская область, 25 октября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Крупный предприниматель и муниципальный депутат Выборга Александр Петров был убит одним снайперским выстрелом у банного комплекса в своем домовладении в поселке Великое Выборгского района Ленинградской области. Выстрел был сделан с противоположного берега водоёма. Об этом заявил руководитель следственного управления СКР по Ленинградской области Сергей Сазин.

«Яндекс. Карты» Озеро Великое и одноименный поселок на берегу

Преступление произошло около 18 часов в субботу, 24 октября. 61-летний Петров, известный также как отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, скончался на месте происшествия, убийца скрылся. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство по найму»).

«По версии следствия, предположительно, выстрел производился с противоположного берега реки. Огнестрельный выстрел в боковую поверхность тела потерпевшего», — сказал Сергей Сазин.

Уточним, что речь идет об озере Великое, на берегу которого находится одноименный поселок. Через озеро, имеющее вытянутую продолговатую форму, течет река Великая. Озеро находится в 8 км от границы с Финляндией. Расстояние от поселка до противоположного берега, судя по карте, составляет примерно 350 метров. Как раз напротив поселка на озере есть безымянный островок, расстояние до него от берега — порядка 120 метров.

Как сообщил глава СУ СКР по Ленобласти, помимо банного комплекса, рядом с которым было найдено тело Петрова, следствие осмотрело жилой дом. Другие группы следователей осмотрят иные помещения, принадлежащие погибшему. Также следственные действия проходят по месту работы Петрова.

«Принимаются все следственные, оперативно-розыскные мероприятия для установления виновных лиц и всех обстоятельств произошедшего», — добавил глава СУ СКР по Ленинградской области.

По данным СМИ, Александр Петров являлся владельцем или совладельцем около тридцати предприятий в различных сферах бизнеса, в том числе в сфере портовой деятельности, топливного бизнеса, отельного бизнеса, туризма, обращения с отходами и других.