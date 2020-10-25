В Раде намерены требовать от России миллиарды долларов «компенсации»
Киев, 25 октября, 2020, 07:45 — ИА Регнум. В одном из комитетов Рады разрабатывается проект закона относительно сбора информации о понесенных Киевом убытках из-за России, для того чтобы в будущем потребовать от Москвы компенсации. Об этом заявила лидер партии «Голос» Кира Рудык на специальном киевском форуме безопасности, трансляция которого велась в видеохостинге YouTube.
Напомним, в апреле 2014 года Киев объявил о начале антитеррористической операции в отношении жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать государственный переворот, произошедший в Киеве в феврале 2014 года в результате так называемого «евромайдана».
Объявленная Киевом антитеррористическая операция переросла в полномасштабную войну, которую Украина ведет против республик Донбасса до сих пор. Военные действия со стороны Киева привели к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, к масштабным разрушениям инфраструктуры Донбасса.
При этом Украина, развязавшая войну в Донбассе, настаивает на том, что в Донбассе украинская армия воюет с Россией и Москва якобы должна компенсировать Киеву понесенные убытки.