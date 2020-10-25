Вашингтон, 25 октября, 2020, 04:40 — ИА Регнум. О своём состоянии за десять дней до всеобщих выборов сообщил президент США Дональд Трамп. Слова американского лидера 24 октября приводит пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп заявил, что сейчас, за десять дней до президентских выборов, его «ничего не беспокоит». По мнению главы Белого дома, сейчас «всё очень хорошо», что доказывают данные, полученные в американском штате Флорида.

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент США, а также члены Палаты представителей и Сената Конгресса, губернаторы ряда штатов. Борьбу за пост главы государства ведут кандидат от демократов Джозеф Байден и действующий президент США — кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий глава Белого дома Трамп заявил о своей уверенности в победе на предстоящих президентских выборах.