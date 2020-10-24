Абу-Даби, 25 октября, 2020, 01:21 — ИА Регнум. Завершение спортивной карьеры российским бойцом смешанных единоборств абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым прокомментировал Ирландский боец UFC Конор Макгрегор 25 октября в своём Twitter.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

Макгрегор назвал «хорошим» выступление Нурмагомедова на турнире UFC 254 в Абу-Даби и выразил ему уважение, а также соболезнования самому Хабибу и его семье в связи со смертью отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, на счёту российского бойца Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA. В октябре 2018 года состоялся бой между Нурмагомедовым и Макгрегором, победу в котором одержал российский боец. Нурмагомедов победил в четвёртом раунде, проведя удушающий приём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении спортивной карьеры российским бойцом Нурмагомедовым после победы в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Джастина Гэтжи.