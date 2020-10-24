Абу-Даби, 25 октября, 2020, 00:34 — ИА Регнум. Победу в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, умершему в июле текущего года. Об этом 24 октября сообщил журналистам сам боец в интервью после боя.

Kremlin.ru Хабиб Нурмагомедов

Бой между чемпионом UFC в лёгком весе Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи состоялся в Абу-Даби 24 октября. Российский боец победил своего соперника во втором раунде, применив удушающий приём и защитив таким образом свой титул чемпиона.

Нурмагомедов посвятил этот бой своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который ушёл из жизни 3 июля текущего года в возрасте 57 лет. Причиной смерти были названы осложнения, возникшие из-за заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, при каких условиях может состояться реванш между Конором Макгрегором и Нурмагомедовым.