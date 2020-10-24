Абу-Даби, 24 октября, 2020, 23:57 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков одержал победу над спортсменом из США Уолтом Харрисом. Об этом 25 октября сообщают местные СМИ.

S.Troshchenko Александр Волков

Поединок состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), городе Абу-Даби.

Спортсмены соревновались в тяжелой весовой категории. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Примечательно, что свою 32-ю победу Волков одержал в свой 32-ой день рождения. Всего в карьере российского бойца 40 поединков, 20 побед из 32 были одержаны нокаутом.