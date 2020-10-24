Вашингтон, 24 октября, 2020, 21:48 — ИА Регнум. Частная космическая компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом 24 октября сообщают местные СМИ.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

Запуск был произведен с мыса Канаверал, расположенного в американском штате Флорида.

Этот запуск стал уже 15-м по счету. Новые спутники пополнят космическую группировку аппаратов Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет.

Напомним, в мае 2019 года компания SpaceX вывела первые 60 спутников на орбиту. Последние запуски были осуществлены в октябре 2020 года.