Кабул, 24 октября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Число жертв террористического акта в столице Афганистана, городе Кабул возросло до 29 человек. Об этом 24 октября сообщает телеканал TOLOnews.

Luc Viatour Взрыв

Также в ходе нападения, которое было по предварительным данным совершено террористом-смертником, пострадали 72 человека.

Инцидент произошел неподалеку от учебного центра. Ответственность за преступление взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).