Анкара, 24 октября, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган предрек странам Европы конец. Об этом 24 октября сообщает издание Sabah.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Реакция Эрдогана последовала в ответ на действия сотрудников правопорядка Германии, которые ходили в обуви по молитвенным коврикам одной из мечетей Берлина.

«Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами стран Европы, европейский фашизм перешел в новую фазу. Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман», — заявил Эрдоган в комментарии изданию.

Глава Турции подчеркнул, что если европейцы не перестанут вести себя подобным образом, то эта болезнь разрушит их изнутри.